Avis de recherche pour un jeune homme de 22 ans disparu depuis mercredi à Uccle

À la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, la police fédérale a lancé samedi un avis de recherche pour retrouver Guillaume Biebuyck, un jeune homme âgé de 22 ans, qui a été vu pour la dernière fois mercredi 11 août vers 18h00.Guillaume Biebuyck a quitté son domicile situé rue de la Mutualité à Uccle mercredi en fin d'après-midi. Il ne s'est plus manifesté depuis. Guillaume mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a les yeux bruns, de longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, une barbe et une moustache naissantes et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, un sweat à capuche, une veste à capuche bleu foncé et des baskets bleues. Toute personne l'ayant vu ou connaissant l'endroit où il se trouve est prié de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou via Child Focus au 116.000 ou encore via avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)