Axel Witsel devrait faire son retour avec Dortmund mardi face au Bayern Munich

Axel Witsel est remis de sa blessure musculaire qui l'avait privé des matches de Dortmund face à Schalke 04 et Wolfsburg et pourrait faire son retour mardi dans le choc face au Bayern Munich. "Il s'est entraîné avec le groupe dimanche et il est sélectionnable pour mardi", a confirmé Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia.Souffrant d'une blessure musculaire, le Diable Rouge avait manqué les deux rencontres du Borussia Dortmund depuis la reprise de la Bundesliga à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Les Borussen s'étaient imposés à Wolfsburg samedi dernier (0-2) après leur victoire dans le derby de la Rhur face à Schalke 04 (4-0). Sorti sur blessure à la mi-temps du match face à Wolfsburg, Mats Hummels devrait également être en mesure de tenir sa place au Bayern. Au classement, Dortmud, deuxième, compte quatre points de retard sur les Bavarois qui occupent la tête. (Belga)