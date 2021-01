Axel Witsel opéré avec succès: "Je reviendrai plus fort qu'avant"

Axel Witsel a été opéré avec succès du tendon d'Achille lundi. Le Diable Rouge s'est sérieusement blessé samedi à Leipzig avec son club du Borussia Dortmund, se déchirant le tendon d'Achille gauche. Il sera absent des pelouses plusieurs mois et sa participation à l'Euro est compromise."Merci à tous pour les messages de soutien", a indiqué Axel Witsel lundi sur son compte Instagram, en légende d'une photo prise sur son lit d'hôpital. "J'ai été opéré avec succès aujourd'hui. Maintenant, je vais travailler dur pour récupérer jour après jour. J'ai pour objectif de revenir plus fort qu'avant. J'y arriverai, avec le soutien de ma famille et de mes amis". Witsel, qui fête ses 32 ans ce mardi, s'est blessé seul samedi lors du duel face à Leipzig, remporté 0-2 par Dortmund. Le Diable Rouge a ressenti une douleur au niveau du tendon d'Achille gauche lors d'une prise d'appui. Sa participation au prochain Euro (11 juin-11 juillet) avec la Belgique est compromise mais pas impossible. "C'est malheureusement une blessure sérieuse. Elle demande en général entre 4 et 7 mois pour être guérie", avait indiqué dimanche le sélectionneur fédéral Roberto Martinez. "Mais nous allons donner le maximum de temps à Axel pour qu'il se rétablisse complètement avant de prendre une décision en vue de l'Euro. Nous attendrons le dernier moment pour annoncer la composition de la sélection pour l'Euro", a encore précisé le technicien espagnol. "Ce n'est pas le moment de faire des prédictions." (Belga)