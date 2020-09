"Babyteeth" remporte le Grand Prix de la compétition internationale du BRIFF

Le long métrage australien "Babyteeth" de la réalisatrice Shannon Murphy a remporté le Grand Prix de la compétition internationale du Brussels International Film Festival (BRIFF), qui se refermait samedi soir. Le Prix du jury a été décerné ex-aequo aux films "Favolacce" des Italiens Fabio et Damiano D'Innocenzo ainsi que "Rocks" de la Britannique Sarah Gavron.En compétition nationale, le film documentaire du journaliste belge David Leloup "Saint-Nicolas est socialiste" a remporté le Grand Prix et les faveurs du public. Le jury a également été séduit par "Retrospekt", un film d'Esther Rots, à qui il a décerné une mention spéciale. Le court-métrage "Electric Swan", une coproduction entre la France, la Grèce et l'Argentine réalisée par Konstantina Kotzamani, remporte le Grand Prix de la Director's week. Dans cette troisième compétition, le Prix du jury a été décerné au film espagnol "Las Niñas" de Pilar Palomero, et celui du public à "Pyrale" de la réalisatrice Roxanne Gaucherand. Le BRIFF, qui avait dû être reporté en raison de la crise sanitaire, a accueilli plus de 5.800 amateurs du septième art pendant dix jours. Plus d'une quarantaine de films ont été projetés, dont 22 étaient en compétition et 30 en avant-première. Le festival a pu compter sur la présence du cinéaste franco-grec Costa-Gavras et du réalisateur belge Lucas Belvaux. (Belga)

