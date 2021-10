Bail à ferme: un modèle-type de contrat pour les particuliers disponible en Wallonie

Dans le cadre de la réforme du bail à ferme - qui encadre les relations contractuelles entre les propriétaires fonciers et les agriculteurs -, un modèle-type de contrat classique à destination des particuliers a été établi, annonce jeudi le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus.Entrée en vigueur début 2020, la réforme du bail à ferme prévoyait notamment que des outils soient développés afin d'encourager les propriétaires à recourir à l'écrit pour la conclusion, la modification ou la reconduction d'un bail. C'est pour répondre à cette volonté qu'un modèle-type de contrat classique a été rédigé. Didactique et applicable à tous les bailleurs à l'exception des propriétaires publics, il met en lumière certaines dispositions essentielles de la loi sur le bail à ferme. "C'est une aide concrète et précieuse tant pour les particuliers que pour les agriculteurs qui font le choix de ne pas passer devant le notaire. C'est un outil clé qui est nécessaire au bon fonctionnement de la réforme du bail à ferme", a commenté le ministre Borsus. (Belga)