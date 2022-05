Baisse de 6,8% des transactions sur le marché immobilier en avril

Les notaires observent des signes de ralentissement du marché immobilier belge. Le nombre de transactions a chuté de 6,8% en avril, rapporte la fédération des notaires Fednot vendredi.Le mois de mars avait déjà enregistré une légère baisse et Fednot évoque désormais une tendance sur le marché. "Il se pourrait bien que les augmentations extrêmes de volume et de prix soient derrière nous", ajoute le porte-parole de l'organisation Bart Van Opstal. Les personnes qui souhaitent acheter leur propre maison à l'aide d'un prêt semblent particulièrement prudentes en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers, remarque Fednot. La baisse de l'activité immobilière s'observe dans tout le pays mais est moins prononcée à Bruxelles. La Région bruxelloise a enregistré une diminution des transactions de 1,3% en avril, contre 7,3% en Flandre et 7,1% en Wallonie. (Belga)