Baisse du nombre d'abattages en 2019

Au total, 25,66 millions d'animaux ont été abattus par mois en Belgique en 2019, a révélé Statbel, l'office belge de statistique, dans un communiqué vendredi. Il s'agit d'une baisse par rapport à 2018 (26,51 millions par mois) qui est observée aussi bien pour les poulets, les porcs que les bovins.Près de 308 millions d'animaux (bovins, porcs, volailles, chèvres, moutons, chevaux) ont été abattus sur l'ensemble de l'année 2019. Cela représente une baisse d'environ 10 millions d'animaux par rapport à 2018. Les poulets affichent le nombre le plus élevé avec 24,6 millions abattus mensuellement (baisse de 3% par rapport à 2018), soit plus de 295 millions sur l'année entière pour un poids de 440 millions de kilos. Les porcs représentent par contre, en poids, la plus grande part des abattages avec 1,04 milliard de kilos sur l'ensemble de l'année. Chaque mois, 893.000 porcs ont été amenés à l'abattoir, soit 10,7 millions sur l'année. C'est 5% de moins par rapport à 2018. Près de 840.000 bovins ont été conduits à l'abattoir en 2019 (soit une baisse de 6%). Cela représente 264 millions de kilos. (Belga)