Ballon d'Or - Pedri remporte le Trophée Kopa et succède à Matthijs de Ligt

Le joueur du FC Barcelone Pedri a reçu le Trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année, lors du gala du Ballon d'Or lundi à Paris. L'Espagnol a devancé l'Anglais Jude Bellingham et l'Allemand Jamal Musiala et succède au palmarès à Matthijs de Ligt, lauréat en 2019.Pedri, 19 ans, a été la révélation du FC Barcelone la saison dernière en jouant 52 matches et compilant 4 buts et 4 assists. Le jeune milieu de terrain est rapidement devenu international espagnol et était un titulaire incontestable au sein de la Roja à l'Euro l'été dernier. Dans la foulée, il a également disputé les Jeux Olympiques avec les espoirs espagnols. Pedri aura joué un total de 73 matches sur la saison 2020-2021. Le joueur du Barça avait également reçu le Golden Boy Award, remis par le journal italien Tuttosport et qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année, la semaine dernière. Nominé, Jérémy Doku a lui terminé à la 9e place. Le trophée Kopa est élu par un jury constitué des vainqueurs du Ballon d'Or, chacun désignant trois joueurs par ordre de mérite parmi une liste de dix jeunes joueurs établie par le magazine France Football, organisateur. Les critères sont la performance individuelle et collective, la classe, et la faculté à s'inscrire sur la durée. (Belga)

