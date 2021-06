Baloise Belgium Tour - Classements 4e étape et général

Classement de la 4e étape courue samedi et classement général du Baloise Belgium Tour (2.Pro):Classement 4e étape (Hamoir-Hamoir, 152,7 km) - 142 participants 1. Caleb Ewan (Aus/Lotto Soudal) les 152,7 km en 3h37:48 2. Bryan Coquard (Fra) 3. Davide Ballerini (Ita) 4. Giacomo Nizzolo (Ita); 5. Jasper De Buyst; 6. Ide Schelling (P-B); 7. Loïc Vliegen; 8. Filippo Fiorelli (Ita); 9. Arjen Livyns; 10. Cyril Barthe (Fra); 11. Casper Pedersen (Dan); 12. Dries De Bondt; 13. Dries Van Gestel; 14. Remco Evenepoel; 15. Connor Swift (G-B); 16. Tom Wirtgen (Lux); 17. Kristian Sbaragli (Ita); 18. Jordy Bouts; 19. Eli Iserbyt; 20. Fabio Van Den Bossche; 21. Koen de Kort (P-B); 22. Thibau Nys; 23. Jonas Koch (All); 24. Oscar Riesebeek (P-B); 25. Jonas Rickaert; 26. Koen Bouwman (P-B); 27. Fin Fisher-Black (NZe); 28. Michael Vanthourenhout; 29. Philippe Gilbert; 30. Yves Lampaert. Classement: 1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) en 11h51:31 2. Yves Lampaert à 0:45 3. Gianni Marchand à 0:53 4. Finn Fisher-Black (N-Z) 1:01; 5. Koen Bouwman (P-B) 1:07; 6. Connor Swift (G-B) 1:09; 7. Ide Schelling (P-B) 1:10; 8. Oscar Riesebeek (P-B); 9. Toon Aerts 1:15; 10. Jasper De Buyst; 11. Philippe Gilbert 1:25; 12. Loïc Vliegen 1:27; 13. Bryan Coquard (Fra) 1:28; 14. Pascal Eenkhoorn (P-B) 1:33; 15. Dimitri Claeys 1:35; 16. Fabio Van Den Bossche 1:37; 17. Jonas Koch (All) 1:47; 18. Drie Van Gestel 1:48; 19. Eli Iserbyt 1:50; 20. Dries De Bondt 1:56; 21. Filippo Fiorelli (Ita) 2:04; 22. Nacer Bouhanni (Fra) 2:05; 23. Cyril Lemoine (Fra); 24. Geoffrey Soupe (Fra); 25. Laurens Sweeck; 26. Christopher Hamilton (Aus) 2:12; 27. Kristian Sbaragli (Ita) 2:26; 28. Lukasz Wisniowski (Pol) 2:37. 29. Boy van Poppel (P-B) 2:38; 30. Tom Wirtgen (Lux) 2:40. (Belga)

