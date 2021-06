Baloise Belgium Tour - Résultat et classements au terme de la 3e étape

Résultat et classement général au terme de la 3e étape (Gingelom - Scherpenheuvel-Zichem) du de Baloise Belgium Tour (2.Pro) disputée vendredi(143 participants): 1. Caleb Ewan (Aus/Lotto Soudal) les 174 km en 3h56:43 2. Pascal Ackermann (All) m.t. 3. Michael Morkov (Dan) 4. Danny van Poppel (P-B); 5. Matteo Moschetti (Ita); 6. Timothy Dupont; 7. Olav Kooij (P-B); 8. Bryan Coquard (Fra); 9. Thibau Nys; 10. Nils Eekhoff (P-B); 11. Niccolo Bonifazio (Ita); 12. Luuc Bugter (P-B); 13. Emil Liepins (Let); 14. Filippo Fiorelli (Ita); 15. Yoeri Havik (P-B); 16. Ryan Kamp (P-B); 17. Milan Menten, 18. Gil D'Heygere; 19. Dries Van Gestel; 20. Dylan Groenewegen (P-B); 21. Julien Van Den Brande; 22. Nacer Bouhanni (Fra); 23. Alfdan De Decker; 24. Peter Kusztor (Hon); 25. Jérémy Lecrocq (Fra); 26. Giovanni Lonardi (Ita); 27. Martin Laas (Est); 28. Sasha Weemaes; 29. Loïc Vliegen; 30. Lars van der Haar (P-B) Classement général après la 3e étape: 1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) en 8h13:43 2. Yves Lampaert à 0:45 3. Gianni Marchand 0:53 4. Finn Fisher-Black (N-Z) 1:01; 5. Koen Bouwman (P-B) 1:07; 6. Connor Swift (G-B) 1:09; 7. Ide Schelling (P-B) 1:10; 8. Oscar Riesebeek (P-B); 9. Pascal Eenkhoorn (P-B); 10. Toon Aerts 1:15; 11. Jasper De Buyst; 12. Philippe Gilbert 1:25; 13. Loïc Vliegen 1:27; 14. Bryan Coquard (Fra) 1:34; 15. Dimitri Claeys 1:35; 16. Fabio Van Den Bossche 1:37; 17. Laurens Sweeck 1:43; 18. Nacer Bouhanni (Fra) 1:45; 19. Cyril Lemoine (Fra); 20. Geoffrey Soupe (Fra) 1:46; 21. Jonas Koch (All) 1:47; 22. Dries Van Gestel 1:48; 23. Christopher Hamilton (Aus) 1:49; 24. Eli Iserbyt 1:50; 25. Robbe Ghys 1:55; 26. Dries De Bondt 1:56; 27. Filippo Fiorelli (Ita) 2:04; 28. Boy van Poppel (P-B) 2:18; 29. Kristian Sbaragli (Ita) 2:26; 30. Lukasz Wisniowski (Pol) 2:37. (Belga)

