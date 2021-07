Baloise Ladies Tour - Etape 2B: classements

Classements à l'issue de l'étape 2B (contre-la-montre individuel Knokke-Heist - Westkapelle) au Baloise Ladies Tour (WE 2.1).Etape: 1. Lisa Klein (All/Canyon SRAM) les 7,6 km en 9:16 (moy. 49,20 km/h) 2. Mieke Kröger (All) 3. Hannah Ludwig (All) à 0:12 4. Anna Henderson (G-B) 0:13; 5. Karol-Ann Canuel (Can); 6. Lieke Nooijen (P-B) 0:19; 7. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 0:24; 8. Vittoria Guazzini (Ita) 0:25; 9. Mischa Bredewold (P-B); 10. Alice Barnes (G-B) 0:26; 11. Pernille Mathiesen (Dan) 0:29; 12. Ann-Sophie Duyck 0:30; 13. Natalie van Gogh (P-B); 14. Jip van den Bos (P-B) 0:32; 15. Christine Majerus (Lux) 0:33; 16. Femke Markus (P-B); 17. Letizia Paternoster (Ita) 0:34; 18. Amber van der Hulst (P-B) 0:35; 19. Elisa Balsamo (Ita) 0:36; 20. Lonneke Uneken (P-B) 0:38; 21. Dana Rozlapa (Let) 0:39; 22. Ella Harris (N-Z) 0:40; 23. Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp); 24. Sara Van De Vel 0:42; 25. Ilse Pluimers (P-B) 0:43; 26. Romy Kasper (All); 27. Yara Kastelijn (P-B) 0:44; 28. Karlijn Swinkels (P-B) 0:45; 29. Martina Alzini (Ita); 30. Aafke Soet (P-B). Classement général: 1. Lisa Klein (All - Canyon/SRAM) en 3h02:56 2. Mieke Kröger (All) à 0:11 3. Anna Henderson (G-B) 0:15 4. Hannah Ludwig (All) 0:22; 5. Mischa Bredewold (P-B) 0:23; 6. Karol-Ann Canuel (Can) 0:27; 7. Lieke Nooijen (P-B) 0:32; 8. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 0:38; 9. Elisa Balsamo (Ita); 10. Alice Barnes (G-B) 0:40; 11. Jip van den Bos (P-B) 0:48; 12. Lonneke Uneken (P-B); 13. Amber van der Hulst (P-B); 14. Ann-Sophie Duyck 0:51; 15. Natalie van Gogh (P-B); 16. Christine Majerus (Lux) 0:52; 17. Femke Markus (P-B) 0:58; 18. Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp) 1:01; 19. Ella Harris (N-Z) 1:04; 20. Sara Van De Vel 1:05; 21. Karlijn Swinkels (P-B); 22. Romy Kasper (All); 23. Ilse Pluimers (P-B); 24. Letizia Paternoster (Ita); 25. Pernille Mathiesen (Dan); 26. Aafke Soet (P-B) 1:08; 27. Maeva Squiban (Fra) 1:09; 28. Yara Kastelijn (P-B) 1:10; 29. Martina Fidanza (Ita); 30. Inge van der Heijden (P-B) 1:12. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.