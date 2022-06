Bangladesh: au moins 5 morts et 100 blessés dans un incendie de conteneurs

Au moins cinq personnes ont péri et une centaine ont été blessées dans l'incendie d'un entrepôt de conteneurs à Sitakunda (sud-est du Bangladesh), a indiqué dimanche à l'AFP Elias Chowdhury, médecin en chef de Chittagong, la grande ville voisine.L'incendie s'est déclaré peu avant minuit dans cet entrepôt appelé B.M. Container Depot et situé à 40 kilomètres de Cjittagong, principal port maritime du pays, a déclaré Jalal Ahmed, responsable des services d'incendie. Parmi les blessés, une vingtaine de personnes étaient dans un état critique, leurs brûlures couvrant entre 60 et 90% de leur corps. Plusieurs unités de pompiers se sont précipitées vers le dépôt pour éteindre le feu lorsqu'une explosion massive a secoué le site, blessant de nombreuses personnes, dont des pompiers. Certains des conteneurs de ce dépôt privé contenaient des produits chimiques, notamment du peroxyde d'hydrogène, a affirmé Ruhul Amin Sikder, porte-parole de la Bangladesh Inland Container Association (BICA). Le directeur de l'établissement, Mujibur Rahman, a déclaré que la raison de l'incendie était encore inconnue. Il a ajouté que l'installation employait quelque 600 personnes. (Belga)

