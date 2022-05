Barcelone perd Gerard Piqué, blessé à l'adducteur gauche

Le FC Barcelone sera privé de Gerard Piqué pour une durée indéterminée. Le défenseur espagnol est blessé à l'adducteur gauche, a communiqué le Barça jeudi."Gerard Piqué souffre d'une exacerbation d'une tendinopathie de l'adducteur de la jambe gauche. Il est forfait et la durée de son absence dépendra de son évolution", a précisé le club dans son communiqué. Piqué, 35 ans, a disputé 40 matches toutes compétitions confondues et a inscrit trois buts pour les Blaugrana cette saison. Barcelone occupe actuellement la deuxième place en Liga avec 66 points et ne peut plus revenir sur le Real Madrid, leader avec 81 points, avec quatre rencontres encore à disputer. (Belga)