Barcelone reste le club le plus riche des grands clubs au chiffre d'affaires en chute

Le FC Barcelone reste le club de football le plus riche du monde, malgré les lourdes pertes dues à la crise du coronavirus, selon la Football Money League annuelle de l'agence spécialisée Deloitte.Le Barça a vu son chiffre d'affaires annuel chuter à 715,1 millions d'euros, un recul de 125,7 millions d'euros par rapport à la saison précédente. Cette baisse de 15 % du chiffre d'affaires est supérieure à la perte moyenne de 12 % par les vingt premiers clubs. Au total, ceux-ci ont enregistré un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros pour la saison 2019-2020, soit 1,1 milliard d'euros de moins que la saison précédente qui constituait un record. La baisse des revenus des médias et le peu ou l'absence de revenus provenant des recettes aux guichets des matchs ont été cités comme les principales raisons de ces pertes. D'ici la fin de la saison en cours, la perte de recettes atteindra 2 milliards, a calculé Deloitte. Le Real Madrid, est le numéro 2 sur la liste. Les Madrilènes ont réalisé un chiffre d'affaires de 714,9 millions d'euros, soit 6 % de moins que douze mois plus tôt. La troisième place est occupée par le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions, avec 634,1 millions d'euros. La quatrième place revient à Manchester United avec 580,4 millions d'euros. Les Red Devils ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 19 %. Le champion d'Angleterre Liverpool complète le top 5 avec un bilan de 558,6 millions d'euros. (Belga)