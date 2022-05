Barry Baltus 14e à Jerez, première victoire pour Ogura en Moto2

Le Warétois Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a terminé 14e ce dimanche du Grand Prix d'Espagne Moto2 à Jerez. La course a été remportée par le Japonais Ai Ogura (Kalex), qui s'est imposé devant l'Espagnol Aron Canet (Kalex) et l'Italien Tony Arbolino (Kalex) afin de signer sa première victoire en Moto2.Ogura, 21 ans, n'a jamais lâché les commandes de la course. Déjà auteur de la pole position samedi, il a donc réalisé le weekend parfait sur le circuit andalou. Parti 17e, Barry Baltus a lui pris la 14e place finale, synonyme d'un gain de deux points au général. Au classement, l'Italien Celestino Vietti (Kalex), 6e dimanche, reste leader avec 100 points mais a concédé quelques unités à ses concurrents et a vu revenir Ogura revenir à 19 points. Baltus est 19e (15 pts). La 7e des 21 manches de la saison se tiendra dans deux semaines sur le circuit du Mans, théâtre du GP de France. (Belga)