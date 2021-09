Barry Baltus 16e du Grand Prix d'Aragon Moto2, victoire de Raul Fernandez

Barry Baltus (NTS RW Racing GP) est passé tout proche des points ce dimanche lors du Grand Prix d'Aragon Moto2 mais a finalement terminé 16e, la première place hors des points.Parti en 22e position, le Warétois a, comme souvent, disputé une course solide avec un rythme intéressant. Au fur et à mesure des incidents de course devant lui, il est remonté au classement avant de lutter pour la 15e place, synonyme de point, avec l'Italien Celestino Vietti (Kalex SKY VR46) en fin de course. Quinzième à trois tours du terme, Baltus s'est fait doubler par Vietti et n'est pas parvenu à le repasser avant le drapeau à damier. C'est la deuxième fois qu'il termine à la porte des points après le Grand Prix de France, où il disputait sa toute première course en Moto2. La course a été remportée par l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex KTM Red Bull Ajo) sans la moindre contestation, malgré une blessure à la main droite. Il s'est imposé avec 7 secondes d'avance sur son équipier, l'Australien Remy Gardner, alors que son compatriote Augusto Fernandez (Kalex MarcVDS Racing Team) a terminé sur la plus petite marche du podium. L'écart au classement est désormais de 39 points en faveur de Gardner par rapport à Fernandez. La prochaine course aura lieu à Misano, pour le Grand Prix de Saint-Marin, le 19 septembre. (Belga)