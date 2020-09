Barry Baltus 21e du Grand Prix d'Émilie-Romagne Moto3, victoire de Romano Fenati

Le Belge Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a terminé 21e ce dimanche du Grand Prix d'Émilie-Romagne de Moto3 à Misano, en Italie. L'Italien Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) s'est imposé.Parti 16e sur la grille de départ de la huitième course de la saison, Barry Baltus n'a pas su profiter de sa meilleure performance en qualifications de l'année. Le Waretois a rapidement perdu plusieurs places et n'a jamais été en mesure de jouer une place dans le top 15, synonyme de points. Baltus a croisé le drapeau à damiers à la 21e position. Comme de coutume, la course a été très disputée et s'est jouée dans les derniers virages. C'est l'Italien Romano Fenati qui a surgi pour remporter sa première course de la saison devant son compatriote Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) et le Japonais Ai Ogura (Honda Team Asia). L'Espagnol Albert Arenas (Gaviota Aspar), quatrième, reste en tête du championnat avec 119 points, 2 de plus qu'Ogura. La neuvième course de la saison aura lieu le 27 septembre à Barcelone, en Espagne. (Belga)