Barry Baltus partira en dernière position après une chute, la pole pour Tony Arbolino

Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) partira en 31e et dernière position dimanche au départ du Grand Prix de Catalogne à l'issue des qualifications samedi. La pole position est revenue à l'Italien Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team).N'ayant pas réussi à se qualifier directement pour la Q2 à l'issue des essais libres, Baltus a perdu le contrôle de sa moto au début de la Q1 et n'a pas été en mesure de réaliser un chrono. Le Warétois s'élancera donc en 31e et dernière position sur la grille de départ dimanche. L'Italien Tony Arbolino partira en pole position. Le départ du Grand Prix de Catalogne, le neuvième de la saison, sera donné dimanche à 12h. (Belga)