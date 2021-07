Bart De Wever appelle à renforcer la lutte contre la mafia de la drogue

Le bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA, Bart De Wever, s'est exprimé mercredi sur Twitter, se disant bouleversé par l'attaque dont a été victime le chroniqueur judiciaire néerlandais, Peter R. De Vries, grièvement blessé par balles lors d'une fusillade à Amsterdam mardi. "Quand les gens de ce pays prendront-ils vraiment au sérieux la lutte contre la mafia de la drogue ?", s'est interrogé l'homme politique flamand. "Ce qui se passe aux Pays-Bas aujourd'hui se passera ici demain."Un peu plus tôt, le ministre flamand des médias, Benjamin Dalle (CD&V), s'est également fendu d'un tweet sur le même sujet dénonçant ""une attaque contre tout ce que nous défendons en tant que société et contre l'ensemble du journalisme". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.