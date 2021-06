Bart Somers va rencontrer les bourgmestres de Boom et de Rumst lundi

Le ministre flamand des Affaires intérieures Bart Somers (Open Vld) s'entretiendra lundi avec les bourgmestres de Boom et Rumst au sujet de leur décision de ne pas organiser le festival Tomorrowland cette année, a-t-il confirmé samedi matin sur Radio 1. Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) seront également présents.Les bourgmestres de Boom et de Rumst (Anvers) ont indiqué jeudi avoir refusé la demande d'autorisation de Tomorrowland pour organiser une édition du festival décalée fin août et début septembre. Selon Jeroen Baert (Boom, N-VA) et Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA), cette décision est motivée par le fait que le décret ministériel, qui doit entériner l'autorisation d'organiser des événements réunissant jusqu'à 75.000 personnes à partir du 13 août, n'a pas encore été publié et que la police ne peut pas assumer le travail supplémentaire qu'implique la vérification des certificats corona. De plus, la situation épidémiologique n'est pas encore totalement sous contrôle, pointent les responsables communaux. "Je comprends ces bourgmestres... le défi est terriblement difficile à relever. Ce sont eux qui, en fin de compte, doivent décider. Je pense que nous devons respecter leur autonomie. Ils ont des préoccupations et nous devons trouver comment y apporter une solution", a déclaré M. Somers. (Belga)

