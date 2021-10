Baseball: neuf joueurs cubains font défection au Mexique

Un neuvième joueur de l'équipe de baseball de Cuba a fait défection samedi au Mexique pendant la Coupe du Monde des moins de 23 ans, dans ce qui constitue le plus grand épisode de fuites à l'étranger de l'histoire du baseball cubain.Le retrait de Bryan Chi, 22 ans, membre de l'équipe cubaine pour les Jeux préolympiques de cette année en Floride, a été confirmé par le journaliste Guillermo Rodríguez, envoyé spécial de la radio cubaine pour cet événement. "Peu d'équipes seraient arrivées aussi loin [que nous] avec neuf joueurs en moins", a-t-il écrit sur Facebook, le pays communiste occupant la quatrième place dans le tournoi. Dans la matinée, la Fédération cubaine de baseball (FCB) avait par ailleurs confirmé le départ de Miguel Antonio Gonzalez, soulignant que huit des 24 joueurs envoyés au Mexique avaient "vacillé sans respecter la mission de l'équipe". Cuba a connu son lot de joueurs cubains ayant fait défection. Mais cette année, la débandade a été historique. Le dernier record de départs massifs dans le baseball cubain remonte à 1996, année pendant laquelle cinq joueurs de l'équipe Industriales avaient quitté l'équipe lors du tournoi Club Champion, également au Mexique. La défection a depuis des années été le talon d'Achille du baseball cubain, les joueurs préférant La Ligue majeure de baseball des Etats-Unis - dont les contrats sont plus juteux qu'à Cuba - en raison des lois d'embargo en vigueur depuis 1962. Sur Twitter, la FCB a tenu dimanche dernier les États-Unis comme responsable de ces fuites, les considérant comme des "expressions concrètes" de l'annulation de l'accord signé avec La Ligue majeure de baseball en décembre 2018. Cet accord, qui a été bloqué quatre mois plus tard par l'administration Trump, permettrait aux joueurs de baseball de l'île de jouer dans cette ligue sans avoir à quitter leur pays. (Belga)

