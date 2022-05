Basket 3x3: le Team Antwerp en quarts de finale à Oulan-Bator

Le Team Antwerp, composé de Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thibaut Vervoort et Bryan De Valck, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de basket 3x3 d'Oulan-Bator, qualificatif pour le tournoi WordlTour de Prague, samedi en Mongolie.Les Anversois ont gagné leurs deux matches de poules samedi: 21-16 contre Sansar et 21-12 contre Zaisan, deux équipes locales. En tête du groupe A, Team Antwerp, tête de série N.1, affrontera les Lituaniens de Sakiai, têtes de série N.3, dimanche en quarts de finale. Les deux finalistes du Challenger d'Oulan-Bator seront qualifiés pour le Masters de Prague, 3e étape du WorldTour 3x3 qui aura lieu les 30 et 31 juillet dans la capitale tchèque. (Belga)