Basket: Sue Bird, quintuple médaillée d'or avec les États-Unis, va prendre sa retraite

La star du basket féminin Sue Bird, quintuple médaillée d'or olympique avec l'équipe nationale des États-Unis, a annoncé jeudi qu'elle allait prendre sa retraite à l'issue de la saison WNBA, la ligue nord-américaine qu'elle a remportée à quatre reprises"J'ai décidé que ce serait ma dernière année. J'ai aimé chaque minute, et ça continue, alors je vais jouer cette ultime saison, tout comme la jeune fille que j'étais a joué sa première", a écrit Bird sur les réseaux sociaux, illustrant ce message d'une photo d'elle enfant, un ballon à la main. Âgée de 41 ans, Bird, mariée à l'état civil avec la star américaine du football féminin Megan Rapinoe, est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du basket. Elle a fait partie des équipes américaines qui ont remporté l'or olympique en 2004, 2008, 2012, 2016 et aux Jeux de Tokyo de l'année dernière, retardés par la pandémie. Elle est également la seule joueuse à avoir été quadruple championne du monde, en 2002, 2010, 2014 et 2018. Douze fois All-Star, elle a également remporté quatre titres WNBA en 2004, 2010, 2018 et 2020 avec le Seattle Storm, où elle a effectué toute sa carrière professionnelle depuis qu'elle a été le premier choix de la draft en 2002. (Belga)