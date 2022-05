Basket: Une victoire et une défaite en poule pour Team Antwerp au Masters de Manille

Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thibaut Vervoort et Caspar Augustijnen ont enregistré une victoire et une défaite dans leur poule au Masters de Manille comptant pour le WorldTour de basket en trois contre trois (3X3), samedi aux Philippines.Le Team Antwerp a d'abord battu Melbourne 19 à 15 lors du premier match du groupe B avec 7 points pour Rafael Bogaerts (2 rebonds), 6 pour Thibaut Vervoort (3 rbds), 4 pour Nick Celis (2 rbs) et 2 pour Caspar Augustijnen (6 rbds), 23 ans, 2m04 qui a fait ses débuts en World Tour. Face à Sansar (Mongolie) ensuite, les Anversois ont été dominés 21 à 13 avec 3 points pour Vervoort (3 rbds), 5 points et 4 rebonds pour Bogaerts, 8 rebonds et 2 points pour Augustijnen et 7 rebonds (3 points) pour Celis. Team Antwerp devra attendre le résultat du dernier match entre Sansar et Melbourne qui décidera de sa qualification pour les quarts de finale. Team Antwerp avait pris la 3e place de la première étape à Utsunomiya au Japon le 15 mai. Le 31 mars, le quatuor a remporté le tournoi 3X3 de Dubaï aux Émirats arabes unis qualificatif pour ce Masters de Manille en battant Varsovie en finale. Le triptyque asiatique est passé aussi par la Mongolie et Oulan-Bator où Team Antwerp a pris la 5e place de cette épreuve Challenger. (Belga)