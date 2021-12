Battus 4-6 par les Pays-Bas, les Young Red Lions terminent 6e

Les Young Red Lions, l'équipe nationale de hockey des moins de 21 ans, ont terminé la Coupe du monde juniors à la 6e place, dimanche à Bhubaneswar, en Inde, après avoir été battus 4-6 par les Pays-Bas dans leur deuxième match de classement pour les places 5 à 8.L'équipe belge, dirigée par Jeroen Baart, avait remporté son premier match de classement vendredi en prenant la mesure de l'Espagne 4-3 aux shoot-outs après un partage 2-2 à la fin du temps réglementaire. Dimanche, les jeunes Belges étaient menés 1-4 à la mi-temps. Miles Bukkens (8e, 20e pc et 28e) avait ajouté trois réalisations à son statut de meilleur buteur du tournoi (18 buts), tandis que Brent van Bijnen avait inscrit le 2e but des Jong Oranje (15e). Thibault Deplus avait réduit l'écart sur pc (25e), alors que le marquoir indiquait déjà 0-3 en faveur des Néerlandais. En début de seconde période, Roman Duvekot avait redonné espoir à ses équipiers en inscrivant coup sur coup 2 buts (36e et 38e) pour revenir à 3-4, mais les Pays-Bas réagissaient dans la minute suivante sur pc via Guus Jansen (39e). Casper van der Veen rétablissait un écart de trois buts dans le 4e et dernier quart-temps (50e). Le 4e et dernier goal belge, inscrit sur penalty stroke par Jeff De Winter (52e ps), ne modifiait plus la physionomie de la rencontre. En terminant à la 6e place du tournoi réunissant 16 nations, les Young Red Lions, qui défendaient en Inde une médaille d'argent obtenue en 2016 à Lucknow, égalent le résultat de leurs aînés lors de l'édition précédente de 2013, à New Delhi, toujours en Inde. Plus tard dans la journée le match pour le bronze opposera la France à l'Inde, tombeur de la Belgique en quarts de finale, tandis que l'Allemagne et l'Argentine en découdront pour l'or. (Belga)