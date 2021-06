BD: deux nouveaux auteurs pour Corto Maltese

Le personnage de Corto Maltese, légende de la bande dessinée créée par l'Italien Hugo Pratt, va revivre avec deux nouveaux auteurs, les Français Bastien Vivès et Martin Quenehen, ont annoncé lundi les éditions Casterman."Bastien Vivès et Martin Quenehen réinterprètent le mythe créé par Hugo Pratt dans 'Océan noir', à paraître chez Casterman le 1er septembre 2021", a annoncé l'éditeur sur Twitter. Aventurier ténébreux qui parcourt le monde en bateau au début du 20e siècle, Corto Maltese est un personnage apparu à la fin des années 60. Le dessinateur et scénariste Hugo Pratt, mort en 1995, a raconté ses tribulations dans 12 albums qui ont connu un immense succès auprès du public et de la critique. En 2015, Casterman avait relancé la série avec deux auteurs espagnols qui sont restés fidèles au dessin du créateur, le dessinateur Rubén Pellejero et le scénariste Juan Diaz Canales. Avec les deux nouveaux auteurs, l'intention devrait être différente. "Au niveau dessin, il a quand même fallu que je hausse mon niveau. Que je garde le mien, tout en absorbant celui de Pratt. C'était intéressant de se demander ce qu'on pouvait apporter aujourd'hui à Corto Maltese", a expliqué Bastien Vivès au journal Le Parisien. Celui-ci est l'un des auteurs les plus en vue dans la BD française, avec des titres comme "Une soeur", "Le Goût du chlore" ou "Polina". Historien qui avait signé le scénario de la BD "Quatorze juillet", Martin Quenehen est quant à lui un fan revendiqué d'Hugo Pratt. (Belga)