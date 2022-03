Beaucoup de nuages mais un temps généralement sec ce samedi

Samedi après-midi, la nébulosité sera abondante mais le temps pratiquement sec. Les maxima oscilleront entre 9°C en Hautes Fagnes et 14°C ailleurs, sous un vent modéré de secteur sud.Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera nuageux avec de faibles pluies intermittentes. Les minima se situeront entre 3°C en Hautes Fagnes et 8°C ou 9°C en Flandre. Dimanche à l'aube, quelques gouttes de pluie seront encore possibles. Ensuite, le temps deviendra rapidement sec avec des éclaircies temporaires. L'après-midi, le ciel s'ennuagera à nouveau depuis l'ouest, suivi de nouvelles pluies près de la frontière française. Les maxima seront compris entre 11°C en Hautes Fagnes et par endroits 15°C en Campine. Le vent de sud sera modéré puis parfois assez fort avec des pointes à 55 km/h. Lundi, il fera partiellement nuageux avec de généreuses éclaircies surtout l'après-midi. Les jours suivants, le temps deviendra progressivement sec depuis l'ouest avec des maxima de l'ordre de 13°C. (Belga)