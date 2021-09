Belfius et Commerzbank nouent un partenariat pour certaines activités transfrontalières

Belfius et la banque allemande Commerzbank ont conclu un partenariat dans le but de renforcer les services transfrontaliers que chacune des banques propose aux entreprises de sa clientèle, a-t-on appris jeudi.Concrètement, les clients du desk allemand du siège bruxellois de la Commerzbank (dont la fermeture a été annoncée il y a quelques mois) pourront profiter des services offerts par le desk international de Belfius. "La nouvelle équipe dédiée travaillera en quatre langues (anglais, français, néerlandais et allemand) pour servir le client dans la sienne. Le partenariat doit aussi faciliter aux entreprises clientes de Belfius opérant en Allemagne l'accès au desk international existant de la Commerzbank, pour les services locaux assurés en Allemagne", explique Belfius dans un communiqué, rappelant l'importance des échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Belgique. La première économie européenne est également le premier partenaire commercial de la Belgique, avec 90 milliards d'euros d'échanges en 2020. (Belga)