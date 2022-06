Belges en Syrie - La Belgique rapatrie de Syrie six femmes et 16 enfants de djihadistes présumés

La Belgique a rapatrié la nuit dernière des camps syriens six femmes et 16 enfants de djihadistes présumés, a indiqué mardi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. Les enfants sont tous âgés de moins de 12 ans.Le mois dernier, il est apparu que la Belgique avait organisé une nouvelle mission consulaire en Syrie. Une équipe d'enquêteurs belges s'est ainsi rendue au camp de Roj, où plusieurs femmes de nationalité belge, qui pourraient être liées au groupe terroriste État islamique, et leurs enfants étaient détenus. Une mission de rapatriement a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. Six femmes et 16 enfants ont été ramenés dans notre pays. Les femmes ont été directement incarcérées en raison de leurs liens avec l'EI, tandis que les enfants doivent être pris en charge par le parquet de la jeunesse. L'année dernière, la Belgique avait rapatrié six mères et 10 enfants de Syrie. Les évaluations de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) montrent que le rapatriement des mères est dans l'intérêt de la sécurité nationale, car il permet une meilleure surveillance et un meilleur contrôle de ces personnes, a souligné le cabinet du Premier ministre. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.