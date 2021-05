Belgian Cats - Avec Thibaut Petit et Julie Allemand, Montpellier battu en finale du championnat de France

Vainqueur de la Coupe de France le mois dernier, Montpellier n'a pu réussir le doublé avec le championnat. Le club héraultais, coaché par le Liégeois Thibaut Petit, avec Julie Allemand, s'est en effet incliné en finale de la Ligue féminine de basket, 72 à 64 face à Basket Landes qui décroche le premier titre de son histoire, samedi au Prado de Bourges.La meneuse des Belgian Cats a terminé avec 11 points au compteur pour 5 assists et 4 rebonds en 31 minutes de jeu. Montpellier avait réussi l'exploit de sortir Bourges, chez lui, premier de la phase classique du championnat, en demi-finales jeudi (73-74) avec 6 points, 3 passes et 2 rebonds de Julie Allemand. En raison de la crise sanitaire, la formule pour décider du titre de champion avait été modifiée avec un Final Four à la place des traditionnels playoffs. Basket Landes succède à Lyon au palmarès. Le titre n'avait pas été attribué l'an dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Lyon avait été champion de France en 2019 avec Julie Allemand précisément, qui retournera dans le club de Tony Parker la saison prochaine. Julie Allemand termine sa saison à Montpellier, outre avec une Coupe de France (où elle fut MVP, meilleure joueuse) et cette finale de championnat, avec une moyenne de 11,1 pts, 6,9 assists (meilleure passeuse du championnat), et 4,5 rebonds de moyenne en 32 minutes de jeu. Elle a été élue dans le cinq majeur en LFB cette saison. Après une petite pause, la joueuse liégeoise retrouvera les Belgian Cats pour préparer l'Euro du 17 au 27 juin puis les Jeux Olympiques de Tokyo du 25 juillet au 8 août. (Belga)