Belgian Cats - Billie Massey absente pour les deux matches de qualifications pour l'Euro 2023

Billie Massey doit déclarer forfait pour les deux matches de qualifications pour l'Euro 2023 de basket féminin des Belgian Cats en Bosnie-Herzégovine (11 novembre) et contre l'Allemagne (14 novembre), a annoncé dimanche la fédération belge de basketball.Blessée au pied, la joueuse de Kangoeroes Malines est out pour plusieurs semaines. Massey, 21 ans, ne sera pas remplacée dans le groupe de Valéry Demory, qui a succédé à Philip Mestdagh à la tête des Cats le 16 octobre dernier. La Belgique entame le 11 novembre ses qualifications pour l'Euro 2023, organisé en Israël et en Slovénie, en Bosnie-Herzégovine. Trois jours plus tard, les Cats défieront l'Allemagne à Courtrai. (Belga)