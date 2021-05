Belgian Cats - Kim Mestdagh s'incline avec Schio en finale du championnat d'Italie contre Venise

Kim Mestdagh et son club de Schio se sont inclinés en finale du championnat d'Italie de basket à l'issue de la 5e manche, décisive, perdue 72 à 58 à Venise, dimanche. Venise remporte la série 3 victoires à 2.L'ailière flandrienne a inscrit 16 points en 32 minutes pour 5 rebonds et 4 assists. Venise avait remporté les deux premières manches à domicile - 69-59 (avec 4 pts, 4 rebonds et 2 assists pour Kim Mestdagh) et 72-52 (5 pts, 1 rbd). Schio a rétabli la balance chez lui en s'imposant sur le fil 90 à 89 (19 pts, 5 rbds, 1 assist) puis 67-65 (avec 9 pts, 4 rebonds et 1 assist dont le panier de la victoire à trois points à 1 seconde du terme). C'est le 2e titre pour Venise, 75 ans après le premier (en 1946) qui succède au palmarès à Familo Schio, champion pour la 10e fois en 2019. Le titre n'avait pas été attribué la saison dernière en raison de la crise du coronavirus. Kim Mestdagh, 30 ans, avait remporté la Coupe d'Italie contre Venise (69-55) le 8 mars dernier. A Schio depuis fin 2020, la Yproise ajoutait alors une ligne à un palmarès qui comprend notamment un titre WNBA avec Washington Mystics, un titre de Champion d'Espagne avec Salamanque et de Belgique avec Braine. Kim Mestdagh termine la saison en Italie avec une moyenne de 10,6 pts, 4,3 rebonds et 3,3 assists par match en 25,3 minutes de jeu. Après une brève période de repos, Kim Mestdagh va rejoindre les Belgian Cats pour préparer l'Euro du 17 au 27 juin à Strasbourg, puis Valence en Espagne, et les Jeux Olympiques de Tokyo du 25 juillet au 8 août. (Belga)