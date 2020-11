Belgian Cats - La Belgique qualifiée pour l'Euro 2021 grâce à la victoire de la Finlande face au Portugal

Les Belgian Cats, l'équipe nationale féminine de basketball, est qualifiée l'Euro 2021 grâce au succès de la Finlande face au Portugal samedi soir dans son groupe de qualifications (70-62).En début de soirée, la Belgique avait pris la mesure de l'Ukraine 65-87 pour décrocher une quatrième victoire en autant de rencontres dans ces qualifications. Pour déjà valider leur ticket pour l'Euro, les Belgian Cats devaient espérer une victoire de la Finlande contre le Portugal. Ce qui est désormais chose faite. Une qualification pour l'Euro 2021 qui est la troisième d'affilée pour les Belgian Cats, médaillées de bronze lors de l'édition 2017, après juste dix ans d'absence, et 5es de l'édition 2019 en Serbie. L'Euro 2021 de basket féminin est organisé en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin. Valence accueillera la phase finale. Les six premiers de ce championnat d'Europe (à 16) seront qualifiés pour un tournoi de qualifications pour la Coupe du monde 2022 (avec 12 pays) en Australie. (Belga)