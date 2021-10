Belgian Cats: Le match qualificatif de l'Euro 2023 contre l'Allemagne le 14 novembre à Courtrai complet

La rencontre de qualification pour l'Euro 2023 de basket féminin prévue le 14 novembre (16h00) entre les Belgian Cats et l'Allemagne au Lange Munte à Courtrai affichera complet. Il ne restait mercredi qu'une petite centaine de places à pourvoir dans une enceinte qui rassemblera 2.500 spectateurs, a confirmé la fédération belge.Il s'agira de la deuxième rencontre de qualification de la Belgique dans le groupe A après un déplacement trois jours plus tôt, le 11 novembre (20h00) à Sarajevo contre la Bosnie-Herzégovine. La Belgique a engagé le Français Valéry Demory (Lattes Montpellier, ex-Lyon) pour succéder à Philip Mestdagh à la tête des Belgian Cats. Le coach nordiste a dévoilé sa première sélection lundi marquant une nouvelle ère sans Ann Wauters ni Marjorie Carpréaux alors que Kim Mestdagh a souhaité prendre un peu de recul. La Macédoine du Nord complète le groupe A. Le premier de chacun des dix groupes de qualifications disputera l'Euro 2023 en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (les cinq et les six si d'aventure Slovènes et Israéliennes figurent parmi les qualifiés). Les deux pays organisateurs, même qualifiés d'office, disputent en effet aussi les qualifications. Dans l'intervalle, les Belgian Cats auront encore un rendez-vous en février 2022 avec un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde en Australie prévue elle du 22 septembre au 1er octobre 2022. Ce tournoi n'aura pas lieu en Belgique, la fédération belge ne s'est pas portée candidate pour accueillir un groupe. Le lieu devrait être connu à la mi-novembre. (Belga)

