Belgian Cats: Serena-Lynn Geldof reste en Espagne la saison prochaine mais change de club

Serena-Lynn Geldof, 25 ans, poursuivra la saison prochaine sa carrière en Espagne, a annoncé son nouveau club, Casademont Saragosse vendredi.La jeune intérieure des Belgian Cats évoluait cette saison à Campus Promete où, en 16 minutes de jeu de moyenne, elle a affiché une ligne de stats de 6,7 points et 4,2 rebonds par match. Après avoir porté les couleurs de Kangoeroes Boom, Wavre-Sainte Catherine et Namur, l'intérieure ostendaise, 1m97, avait quitté la Belgique à l'aube de la saison 2019-2020 pour rejoindre l'Espagne et Cadi La Seu, puis Campus Promete la saison dernière. Quarts de finaliste des playoffs espagnols, Saragosse avait cette saison dans ses rangs une autre joueuse des Belgian Cats, Antonia Delaere. Internationale à 59 reprises, Serena-Lynn Geldof a fait partie de l'effectif médaillé de bronze avec la Belgique à l'Euro 2017 et l'Euro 2021. (Belga)