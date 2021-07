Belgian Lions - Hans Vanwijn rejoint Saragosse en Espagne

L'international belge Hans Vanwijn, qui évoluait à Dijon, en France, cette saison, s'est officiellement engagé avec les Espagnols de Saragosse en vue de la saison prochaine.L'ailier-fort belge âgé de 26 ans, Hans Vanwijn, a décidé de changer d'air. Après une excellente première saison avec les Français de Dijon (11.3 points, 5.6 rebonds et 1.8 passe de moyenne par match en championnat), le natif d'Heusden-Zolder s'est officiellement engagé avec les Espagnols de Saragosse, 13e du défunt championnat. Avec Dijon, cette saison, il a atteint la finale de la coupe de France et la finale des playoffs du championnat français, chaque fois battu par l'ASVEL Villeurbanne de son compatriote et ami, Ismaël Bako. (Belga)