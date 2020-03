Belgian Lions : Haris Bratanovic quitte le FC Barcelone

Le basketteur belge Haris Bratanovic, 18 ans, a quitté le FC Barcelone, club du top européen où il était actif depuis le début de la saison dernière. Le joueur, 18 ans, l'a annoncé jeudi à Belga. Il jouait dans l'équipe B du club catalan, en D3 espagnole. Mécontent de son temps de jeu cette saison, il a trouvé un accord avec le club pour rompre son contrat.Haris Bratanovic, considéré comme un des plus grands talents du basket belge, avait quitté Falco Gand (D3) pour rejoindre le FC Barcelone à l'âge de 17 ans. "J'étais très content de ma première saison, surtout que j'ai reçu du temps de jeu en D2 espagnole", a analysé Bratanovic. Il a également fait forte impression lors du tournoi Euroligue à Valence avec l'équipe catalane U18, affichant une moyenne de 17 points et 10 rebonds. Il n'a pas été repris pour la dernière édition, disputée fin décembre 2019. "Je n'ai pas assez souvent reçu ma chance. Pour s'améliorer, il faut jouer et ce n'est plus le cas", a déclaré le joueur à Belga. Bratanovic a pris la décision, avec sa famille et son agent, de quitter le Barça. Il avait une option pour continuer son aventure barcelonaise d'une saison mais a préféré la décliner. La direction du club ne s'est ensuite pas opposée à la rupture du contrat. Le joueur ne sait pas encore où il va s'entraîner dans les semaines à venir. "L'objectif est de jouer en D1 belge la saison prochaine", a-t-il ponctué. (Belga)