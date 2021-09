Belgian Lions - Khalid Boukichou signe à Médine, en Arabie Saoudite

Le pivot des Belgian Lions, l'équipe nationale belge de basket, Khalid Boukichou, s'est officiellement engagé avec le club de Médine, en Arabie Saoudite, en vue de la saison prochaine.Après une année sous les couleurs de Gravelines, en France, où il tournait à 7.7 points et 3 rebonds de moyenne, l'international belge s'est en effet engagé avec le club de Médine en Arabie Saoudite. Il va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat dans un club qui se classe actuellement à la 5e position de sa compétition nationale avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites. Par le passé, Khalid Boukichou a évolué à Ostende (8 saisons) avant de voyager entre Pau (France), Chalon (France), Pristina (Kosovo), Nancy (France), le Spirou de Charleroi et donc Gravelines la saison dernière. (Belga)