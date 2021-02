Belgian Lions - La Belgique à un succès d'un cinquième Eurobasket de rang

L'équipe nationale belge masculine de basket entame samedi sa dernière fenêtre de qualifications pour l'Euro 2022 dans la bulle de Vilnius, en Lituanie. Les Belgian Lions n'ont besoin que d'un succès, contre le Danemark samedi ou la République tchèque lundi, pour décrocher leur qualification pour le championnat d'Europe.Premiers de leur groupe avec trois victoires en quatre matches, les Belgian Lions seront donc qualifiés pour l'Euro, le cinquième de rang, en cas de victoire contre le Danemark. Un succès samedi permettrait aussi à la Belgique d'être assurée de la première place du groupe. En cas de victoire samedi contre les Danois, les troupes de Dario Gjergja ne voudront pas prendre le match contre la République tchèque à la légère afin de terminer avec le meilleur bilan possible et s'assurer un tirage plus clément pour la phase finale. "Mais quoiqu'il arrive, nous n'allons pas jouer relax contre la Tchéquie. On ne sera relax que lundi soir avec la qualification en poche", avait assuré Dario Gjergja jeudi en conférence de presse. "Nous devons finir en beauté, c'est important pour notre image. Tu joues pour ton pays, tu ne peux pas être relax." Pour cette dernière fenêtre de qualification, le sélectionneur national pourra notamment compter sur le pivot Ismaël Bako, libéré par l'ASVEL Lyon-Villeurbane malgré ses obligations en Euroleague. Maxime De Zeeuw fait également son retour dans la sélection, comme Khalid Boukichou. Rayon absents, le pivot Kevin Tumba a dû déclarer forfait à cause d'une blessure à l'épaule tandis que Vincent Kesteloot a été écarté en dernière minute à cause d'un test positif au coronavirus. Son coéquipier à Anvers, Vrenz Bleijenbergh, a été testé négatif mais ne fait pas partie du groupe non plus car il a été placé en quarantaine. Ils sont remplacés par Ajay Mitchell (Limbourg United) et Tim Lambrecht (Spirou Charleroi). Prévu initialement en 2021 mais reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat d'Europe se tiendra du 1er au 18 septembre 2022 en République Tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). (Belga)