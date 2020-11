Belgian Lions: La Belgique écarte la République tchèque (62-90) et fait un grand pas vers l'Euro 2022

La Belgique s'est imposée 62-90 face à la République tchèque pour son 3e match de qualification pour l'Euro de basketball 2022 vendredi dans la 'bulle' de Vilnius en Lituanie. Un troisième succès en autant de rencontres pour les Belgian Lions qui confortent leur première place dans le groupe C et font un grand pas vers la qualification.Face à une équipe tchèque déjà qualifiée pour l'Euro en tant qu'un des quatre pays organisateurs, la Belgique se montrait très appliquée offensivement dans le premier quart-temps. Avec 66% de réussite au tir, dont 83% à trois points, les Lions menaient 19-27 après les dix premières minutes. Bien en place défensivement face à la taille des intérieurs tchèques, les troupes de Dario Gjergja continuaient à se montrer précis en attaque et atteignaient le repos avec une avance de onze unités (36-47). La Belgique réalisait le match parfait des deux côtés du terrain et portait son avance à 19 points avant l'entame du dernier quart-temps (51-70). Dans les dix dernières minutes, les Belges géraient tranquillement leur avance pour finalement s'imposer de 28 points (62-90). Retin Obasohan termine meilleur marqueur côté belge avec 18 points. Au classement, la Belgique (6 points) occupe toujours la première place du groupe C avec trois succès en autant de rencontres devant la République tchèque (4 points) et la Lituanie (3 points) qui affronte le Danemark (2 points) à 18h30. Dimanche, les Lions affronteront la Lituanie à 18h30 pour la 4e journée des qualifications. Les trois premiers de chacun des 8 groupes (sauf dans les groupes où figure un des pays organisateurs comme la République tchèque, déjà qualifiée, dans le groupe de la Belgique, où ce sont les deux meilleurs classés) se qualifient pour l'Euro du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilisi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). La Belgique vise une 5e qualification consécutive pour le championnat d'Europe. (Belga)