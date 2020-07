Belgian Lions - Le Belge Matt Lojeski rejoint l'AEK Athènes

L'ancien Belgian Lion Matt Lojeski, 35 ans, s'est officiellement engagé pour une saison avec les Grecs de l'AEK Athènes.Actif du côté de Tofas Bursa en Turquie cette saison, l'ailier d'origine américaine Matt Lojeski va faire son retour en Grèce. Après avoir notamment évolué pour le compte de l'Olympiakos (de 2013 à 2017) et au Panathinaïkos (de 2017 à 2019), il s'est engagé pour une saison avec l'AEK Athènes. Cette année, avec les Turcs de Tofas Bursa, il tournait en moyenne à 9,7 points par match en championnat, en plus de capter 3,4 rebonds et de délivrer 2,4 passes. Par le passé, il a également joué à Alost (deux saisons) ainsi qu'à Ostende (quatre saisons). A son palmarès, on retrouve deux titres de champion de Belgique (avec Ostende), quatre titres de champion de Grèce (deux avec l'Olympiakos et deux avec le Panathinaïkos) ainsi que deux coupes de Belgique (avec Ostende) et une coupe de Grèce (avec le Panathinaïkos). (Belga)