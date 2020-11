Belgian Lions - Pierre-Antoine Gillet reste positif: "Nous avons montré de bonnes choses"

A l'instar de son entraîneur, Pierre-Antoine Gillet s'est montré résolument positif à l'issue de la deuxième des trois fenêtres des qualifications à l'Euro 2022 de basket. La Belgique, qui a aligné un large succès contre la République tchèque vendredi (62-90) avant de s'incliner dimanche devant la Lituanie (84-71), reste première de son groupe et garde son sort entre ses mains."Nous avons concédé trop de rebonds offensifs et contre une telle équipe, c'est jamais bon", a d'abord analysé Pierre-Antoine Gillet, 4 points et 3 rebonds en 26 minutes de jeu. "Nous n'avons pas imprimé notre rythme et avons manqué d'agressivité. C'était compliqué de devoir courir derrière le score durant toute la rencontre." Mais l'ailier fort veut rester positif, estimant que l'équipe belge avait "montré de bonnes choses". Elle est notamment parvenue à limiter la casse contre une équipe lituanienne expérimentée et ainsi conserver son avantage acquis à l'aller grâce à une victoire avec 21 points d'écart. Cela signifie que la Belgique sera devant la Lituanie en cas d'égalité au classement final. "Forcément que nous visions la victoire mais nous savions que l'écart était aussi très important", a avoué Gillet, estimant que cette fenêtre internationale était réussie. "On apprend lors de chaque match. Nous avons fait de bonnes choses, il faut s'en souvenir et travailler pour gommer les erreurs." "Contre des équipes comme la Lituanie, les détails sont très importants et nous avons besoin de plus que trois jours pour les travailler", a ponctué Pierre-Antoine Gillet, 29 ans. Les Belgian Lions auront besoin d'une victoire en février, contre le Danemark (20/2) ou la République tchèque (22/2), afin de se qualifier pour le rendez-vous continental. Avec 7 points, ils devancent le Danemark, la Lituanie (6) et la République tchèque (5) au classement du groupe C. (Belga)