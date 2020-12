Belgian Men Hockey League - Journée de rattrapage - La Gantoise accroît son avance en tête, le Racing se replace

Six clubs de la Belgian Men Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de division d'Honneur, ont disputé jeudi soir trois duels parmi les matchs de retard accumulés en début de saison en raison de la pandémie de Covid-19. Parmi ceux-ci, le leader de la compétition, la Gantoise, a conforté son avance en tête de classement en allant s'imposer 0-2 à Namur, tandis que les Bruxellois du Racing ont repris espoir en une qualification pour le 2e tour pour le titre en balayant l'Antwerp (6-0).Les joueurs gantois de Pascal Kina ont mis du temps avant de prendre la mesure des promus namurois à l'Hastedon. Le score était toujours vierge à la mi-temps. Les deux internationaux français Etienne Tynevez (48e) et Charles Masson (56e) ont cependant réussi à déjouer la vigilance du gardien des Escargots Harold D'Hayer après le repos, permettant aux Buffalos (31 pts) de désormais posséder 5 unités d'avance sur le Waterloo Ducks (26) en tête du classement avant les deux dernière journées du 1er tour. L'Orée (24), le Léopold (23) et Louvain (19) complètent toujours le top 5, devant le Beerschot (17), qui a dominé jeudi l'Herakles 1-4, et le Dragons (17). A noter que ces points seront divisés en deux à l'entame du 2e tour, réservé aux 8 premières équipes. Cette phase se déroulera en deux poules de quatre, dont les deux meilleurs se hisseront en demi-finales des play-offs. Dans cette lutte pour le top 8 avant ces deux dernières journées, le Racing des Red Lions Victor Wegnez et Augustin Meurmans a sensiblement marqué des points jeudi. Autoritaires vainqueurs de l'Antwerp 6-0, les Rats du Fort Jaco, moribonds après un début de saison manqué, se replacent en 9e position, avec 12 points, soit une unité derrière l'Herakles (13). Avec encore un dernier match de retard à rattraper jeudi prochain contre le Dragons, les Bruxellois risquent bien de jouer un match de clôture du 1er tour capital chez les équipiers de Nicolas De Kerpel dans dix jours à Lierre, et ce malgré que les Anversois auront eu l'avantage de se déplacer dimanche prochain chez la lanterne rouge de l'Old Club lors de l'avant-dernière journée. . (Belga)