Belgian Men Hockey League - L'Orée à nouveau battu, la Gantoise nouveau leader

L'Orée a subi sa 2e défaite consécutive, cette fois des oeuvres du Waterloo Ducks (0-3), dimanche, à l'occasion de la 9e journée de Belgian Men Hockey League, marquant la reprise du championnat après une interruption d'un mois due à la 2e vague de coronavirus. Les Woluwéens abandonnent ainsi pour la 1re fois de la saison leur statut de leader au profit de la Gantoise, victorieux sans souci devant l'Antwerp (6-2).Déjà défaits par le Léopold (6-3) mi-octobre lors du dernier week-end de championnat, les hommes de Xavier De Greve ont rapidement été menés à la marque par le Waterloo Ducks sur leur nouveau tapis de l'avenue des Grands Prix. Elliot Van Strydonck a en effet ouvert la marque dès la 8e minute à la suite d'une phase de penalty corner (pc). Tommy Willems a ensuite doublé l'avance des Brabançons peu après le repos (37e), avant que Louis Capelle ne fixe le score en fin de partie (64e, 0-3). Au classement, les Woluwéens (21 pts) sont à présent dépassés par la Gantoise (22), seul club encore invaincu et qui compte un match de moins. Face à l'Antwerp, les joueurs de Pascal Kina menaient déjà 2-0 après 6 minute de jeu et 3-1 à la mi-temps, avant un triplé d'Alexandre de Paeuw en 2e période. Le Watducks, 3e, ne compte plus à présent qu'une unité de retard sur l'Orée, alors que le Léopold, auteur d'un partage 2-2 avec le Dragons, complète le top 4 avec 17 points. Louvain et Beerschot, qui ont tous deux aussi partagé l'enjeu, respectivement avec l'Herakles (1-1) et le Daring (3-3), suivent ensuite devant le Dragons et le Braxgata, qui a fait subir au Racing sa 5e défaite de la saison (2-0). Enfin dans un derby entre les deux lanternes rouges wallonnes, Namur a réussi à décrocher ses premiers points en allant s'imposer 2-3 chez les Liégeois de l'Old Club, dont le compteur est toujours bloqué sur 0. Un double week-end (28-29/11) attend maintenant les joueurs de division d'Honneur, avec notamment un duel au sommet entre l'Orée et la Gantoise le samedi, avant une journée de rattrapage planifiée le jeudi 3 décembre pour 6 clubs, dont les leaders gantois. . (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.