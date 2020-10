Belgian Men Hockey League - L'Orée, battu 6-3 au Léopold, subit sa 1re défaite de la saison

L'Orée a concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant 6-3 au Léopold, à l'occasion de la 8e journée de la Belgian Men Hockey League, le championnat de Belgique de hockey. Les Woluwéens restent néanmoins en tête du classement du 1er tour, mais sont désormais à la portée de La Gantoise. Les joueurs de Pascal Kina, autoritaires vainqueurs 5-0 de Louvain dans l'autre tête d'affiche du week-end, reviennent en effet à 3 points de l'Orée mais comptent un match de moins.Ce premier revers des hommes de Xavier De Grève, qui récupérait pour la première fois de la saison John-John Dohmen, n'a pas mis longtemps à se dessiner. Ils étaient menés 2-0 après 11 minutes de jeu sur deux buts de Tom Boon (5e stroke et 11e). Micael Domene avait beau réduire l'écart à la fin du de 1er quart-temps sur stoke (15e), Boon, à nouveau, y allait d'un hat-trick (26e) pour rétablir une différence de deux goals (3-1) à la mi-temps. Tom Degroote (46e, pc) et Max Plennevaux (50e) enfonçaient encore un peu plus le clou après le repos (5-1). Les buts tardifs de Timothée Clément (59e) et Domene (69e, stroke), entrecoupés par le doublé de Degroote (68e, pc), ne modifiaient plus la physionomie du duel bruxellois. L'Orée, 21 points, voit La Gantoise revenir à 3 unités au classement alors que le club gantois doit encore jouer un match, qualifié de facile à Namur, remis pour cause de coronavirus. Le Léo est désormais 3e avec 16 points, devant le Waterloo Ducks (14) qui a aligné une 2e victoire de rang en s'imposant 2-6 à l'Antwerp, et Louvain (14). Le Beerschot, trop facile face à Namur (9-0), suit avec 13 unités, comme le Dragons, empêché de jouer dimanche face au Racing en raison des cas positifs au Covid-19 dans les rangs bruxellois. L'Herakles (9 pts), battu 3-1 au Daring, complète le top 8, qui sera qualificatif pour le 2e tour. Une place que convoite le Braxgata (8), vainqueur 2-6 à l'Old Club de Liège, l'Antwerp (7) et le Daring (7). Le Racing de Victor Wegnez pointe étonnamment à la 12e et antépénultième place (6), mais totalise deux matchs de moins, alors que l'Old Club et Namur, avec leur compteur toujours bloqué (0), peuvent déjà préparer leur 2e tour pour éviter la dégradation. Jeudi (20h30) en match d'alignement, le Waterloo Ducks accueillera le Braxgata dans un duel qui devait se dérouler le 13 septembre mais avait été remis à cause de cas de coronavirus au sein de l'équipe anversoise. . (Belga)