Belgian Men Hockey League - L'Orée conforte sa position de tête, le Waterloo Ducks trébuche au Beerschot

L'Orée, vainqueur à l'Old Club de Liège, totalise encore le maximum de points (18), dimanche, au terme de la 6e journée de Belgian Men Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de Division Honneur. Le club woluwéen, qui s'est imposé 2-5 à Rocourt, devance toujours La Gantoise et Louvain au classement, respectivement de 2 et 5 unités.Après avoir été menés au score à la chaussée de Tongres, les hommes de Xavier De Greve, toujours sans John-John Dohmen, ont réagi en égalisant par leur capitaine Philippe Simar puis en prenant l'avance par l'international français Timothée Clément juste avant le repos. Les promus liégeois n'ont pas baissé les bras par la suite, égalisant sur un doublé de William Lamarche dans le 3e quart temps. Ce n'est que dans la dernière période que Clément, Simar et Emmanuel Stockbroekx ont définivement assis la victoire des leaders oréens. La Gantoise, seul autre club à rester invaincu, a difficilement pris la mesure de l'Herakles, 2-1, score acquis à la mi-temps. Les joueurs de Pascal Kina, avec 16 points, restent dans la foulée de l'Orée, tandis que Louvain, victorieux 1-3 au Braxgata, complète le top 3 avec 13 unités. Le Léopold, avec des hat-tricks de Tom Boon et Max Plennevaux, a été sans pitié pour Namur (11-1), et conserve sa 4e place, 1 point derrière les Universitaires (12). Le grand bénéficiaire du week-end est le Beerschot. Moribond en début de championnat, les Ours n'ont plus perdu depuis l'arrivée de leur vedette allemande Moritz Fuerste et ont aligné dimanche leur 3e succès consécutif. Cette fois c'est le Waterloo Ducks qui en a fait les frais, s'inclinant 4-3 à Kontich et échangeant leur 5e place avec leur adversaire du jour. L'équipe waterlootoise recule elle en 7e position avec un match de moins, juste derrière le Dragons, sorti vainqueur 2-4 de son derby à l'Antwerp qui se maintient dans le top 8. Suivent avec 6 points l'Herakles et le Racing. Les Rats ucclois ont sauvé le principal en s'imposant 2-3 dans la douleur au Daring. Braxgata (5 pts et 2 matchs de moins), Daring (4), Old Club (0) et Namur (0) ferment la marche, avant la 7e journée de dimanche prochain qui verra Louvain accueillir le Léopold, deux prétendants au top 4 final. (Belga)