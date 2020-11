Belgian Men Hockey League - La Gantoise remporte 0-3 son duel au sommet à l'Orée

La Gantoise, vainqueur 0-3 face à l'Orée dans son duel entre les deux premiers du classement, a conforté son statut de leader, samedi à Woluwé-Saint-Pierre, au terme de la 10e journée de la Belgian Men Hockey League, la première d'un double week-end imposé aux hockeyeurs de division d'Honneur. Le club gantois demeure le seul club invaincu de la division, tandis que les Bruxellois, qui ont concédé leur 3e défaite consécutive, sont dépassés au classement par le Waterloo Ducks, victorieux pour sa part 3-1 du Dragons.A l'avenue des Grands Prix, ce sont les hommes de Pascal Kina qui se sont montrés les plus efficaces sur l'ensemble de la rencontre, ouvrant méritoirement le score par l'Argentin Leandro Tolini sur pc en fin de 1er quart-temps (13e). Les joueurs woluwéens de Xavier De Greve, incapables de réagir avant le repos, se sont montrés plus offensifs en 2e mi-temps mais se sont faits prendre en contre à deux reprises par l'international français Etienne Tynevez (43e et 61e, 0-3). Alors qu'ils comptent toujours un match de moins, les Gantois, avec 25 points, laissent à présent leurs adversaires du jour à 4 unités. Ces derniers sont d'ailleurs dépassés par les Canards waterlootois (23 pts), auteurs d'une prestation sans faille face au Dragons (3-1). Les buteurs de la rencontre se nomment : Tommy Willems, Victor Charlet (pc) et Guillaume Van Marcke pour les Brabançons, et Felix Denayer pour les Anversois. Le Léopold, qui a dominé le Braxgata 1-4 à Boom, complète le top 4 avec 20 points, soit 2 de plus que Louvain, vainqueur 3-2 du Beerschot. Le Racing de Victor Wegnez, dont l'attaque a retrouvé des couleurs avec 10 buts contre la lanterne rouge de l'Old Club (10-3), remonte lui à la 10e place du classement (avec 2 matchs de moins) et n'est plus qu'à 4 points du top 8, qualificatif en vue du 2e tour pour le titre. Notons encore la courte victoire de l'Herakles 2-1 dans son derby anversois face à l'Antwerp ainsi que le nouveau point encourageant décroché par Namur à domicile après son partage 3-3 avec le Daring. La 11e et antépénultième journée du 1er tour, dimanche, verra notamment les leaders gantois accueillir le Braxgata, le Racing tenter de poursuivre sa remontée contre le Watducks, l'Orée se déplacer au Beerschot et le Dragons recevoir son voisin de l'Herakles. . (Belga)