Belgian Men Hockey League - La Gantoise termine le 1er tour invaincu, le Racing qualifié sur le fil pour les play-offs

Victorieux 0-3 au Léopold, la Gantoise a bouclé dimanche le 1er tour de la Belgian Men Hockey League sans avoir concédé la moindre défaite au terme des 13 premières rencontres du championnat de division d'Honneur. Outre les Gantois, le Waterloo Ducks, l'Orée, le Léopold, le Dragons, Louvain et le Beerschot (dans l'ordre du classement), qui étaient déjà assurés de leur présence en play-offs, le Racing a lui aussi réussi in extremis à arracher sa présence dans le 2e tour du haut en s'imposant 0-1 à l'Herakles, contraint donc pour sa part à disputer les play-downs.Le match capital de la journée se déroulait en effet à Lierre, où les visités de l'Herakles et le Racing se sont disputés la 8e place du classement, synonyme de dernier ticket pour les play-offs pour le titre. Sans Victor Wegnez, victime d'un déboîtement d'épaule samedi au Dragons, les hommes de Craig Fulton ont inscrit le seul but du match via l'Anglais Edward Horler en début de rencontre (8e). Les Rats, avec Tchouk Truyens à la commande, ont ensuite bien contrôlé la partie, s'appuyant également sur leur gardien Jeremy Gucassoff en grande forme après son retour de blessure. Malgré la présence sur le terrain de l'ancien Red Lion Xavier Reckinger durant les 5 dernières minutes, les Lierrois, à qui un nul suffisait pour terminer 8e, ont échoué à revenir au score. Un résultat renvoyant à partir de février Nicolas De Kerpel et ses équipiers dans la lutte pour le maintien. En tête du classement, les leaders gantois ont eux terminé cette 1re phase du championnat en force à l'avenue Dupuich. Avec Etienne Tynevez, Antoine Kina et Juan Saladino comme buteurs face au Léopold, les hommes de Pascal Kina ont ainsi collectionné un 12e succès en 13 matchs, totalisant 37 unités. Seul le Waterloo Ducks avait réussi en début de saison à contrecarrer les plans de l'équipe gantoise (3-3, le 27 septembre). Les Waterlootois, faciles vainqueurs 9-1 de la lanterne rouge de l'Old Club, terminent d'ailleurs en 2e position (32 pts), soit 2 unités devant l'Orée (30), qui a dominé 3-1 le Daring, et 6 devant le Léopold (26). Le Dragons, jamais mis en difficulté à Namur (0-6), suit avec 23 points, devant Louvain (22), victorieux dimanche 3-1 de l'Antwerp, et le Beerschot (20) qui est allé s'imposer 1-3 au Braxgata. Herakles (16 pts), Braxgata (14), Antwerp (10), Daring (10), Namur (4) et Old Club (0) sont donc les six clubs versés en play-downs, où les trois dernières équipes au terme des 10 journées de ce 2e tour descendront en D1. Après une trêve hivernale permettant à l'équipe nationale de se préparer pour ses échéances de l'été, le championnat reprendra ses droits à partir du 21 février. Tant pour les 8 prétendants aux demi-finales (répartis en deux groupes) que pour les 6 équipes du bas, chaque club entamera son 2e tour avec la moitié des points acquis au terme de la 1ère phase. Si le nombre de points est impair, ceux-ci seront arrondis vers le bas lors de la division par deux. . (Belga)