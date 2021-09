Belgian Men Hockey League - Le Dragons battu au Racing, le Léo cartonne en ouverture de la saison

Un mois après le sacre olympique des Red Lions, la Belgian Men Hockey League, le championnat belge de hockey, a repris ses droits, dimanche, lors d'une 1ère journée marquée par la défaite 4-2 des champions en titre du Dragons au Racing. Le Léopold a lui profité de la forme aiguisée de ses attaquants pour prendre le dessus 8-1 sur l'Herakles avec un quintuplé de Tom Boon. Les vice-champions du Waterloo Ducks ont quant à eux partagé l'enjeu 2-2 avec la Gantoise.Comme la saison dernière, le Dragons a manqué son entrée en matière dans le championnat. Au Fort Jaco, les joueurs de Dennis Dijkshoorn se sont fait surprendre dès la 2e minute par leur ancien équipier Cédric Charlier, venu renforcer durant l'entre-saison la pointe de l'attaque des Rats. Le capitaine Felix Denayer a rétabli l'égalité sur pc à la 25e minute pour les Anversois, Achille De Chaffoy redonnant toutefois l'avance aux hommes de Craig Fulton peu avant le repos (31e). Florent Van Aubel relança son équipe deux minutes après la reprise (37e), mais le restant des deux derniers quart-temps tourna à l'avantage des Ucclois. Via Tanguy Cosyns d'abord, sur pc (56e), puis grâce à une déviation de Victor Wegnez, toujours sur pc (4-2, 64e). Le Léopold, avec sa différence de buts de +7, le Racing, Louvain et l'Orée sont les quatre clubs invaincus après cette première journée et occupent dans cet ordre la tête du classement avec 3 unités. Louvain est en effet allé s'imposer 0-2 au Beerschot, tandis que l'Orée en a fait de même 3-4 à l'Antwerp. Deux partages sur le même score de 2-2 ont émaillé cette reprise: entre le Daring et le Braxgata, ainsi qu'entre le Waterloo Ducks et La Gantoise. Pour rappel, le championnat 2021-2022 se joue sous un nouveau format, avec 12 équipes et selon une compétition en ligne de 22 rencontres en matchs aller et retour. Suivront des play-offs avec demi-finales et finales, également disputées en aller/retour. Les 2e et 3e journées se disputeront sous la forme d'un double week-end, avec un intéressant Waterloo Ducks-Léopold en nocturne le vendredi 10 septembre et la répétition de la finale de la saison dernière entre le Dragons et le Watducks deux jours plus tard, dimanche 12 septembre. (Belga)