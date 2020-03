Belgian Men Hockey League - Le Léo, vainqueur 5-3 du Watducks, aligne sa 7e victoire de rang

La 10e journée de la Belgian Men Hockey League mettait aux prises les champions en titre du Léopold et les champions d'Europe du Waterloo Ducks, dimanche à l'avenue Dupuich. Vainqueurs 5-3 de ce choc entre les leaders des deux groupes de la phase régulière du championnat, les Ucclois, qui n'ont plus perdu depuis le 15 septembre dernier, ont aligné un 7e succès consécutif. Ils s'envolent au classement de la poule A, à 6 journées de la fin du 1er tour.Les joueurs de Robin Geens ont toujours mené face aux Canards waterlootois. Ils possédaient une unité d'avance à la mi-temps (2-1), après deux concrétisations de Tom Degroote (13e) et Tanguy Zimmer (35e), et une égalisation de William Ghislain (15e). Malgré un 2e retour des hommes de Xavier De Greve sur pc, via Victor Charlet (37e), c'est dans le 3e quart-temps que le 'Great Old' a assuré son succès avec une réponse sur sleep de Degroote (41e pc), un solo de Gaspard Baumgarten (44e) et un autre de Dimitri Cuvelier (51e). La réduction du score de Tommy Willems à 8 minutes du terme (62e) n'a plus modifié la physionomie du débat. Avec ce 8e succès en 10 rencontres, les tenants du titre prennent leur distance en tête du groupe A avec 25 points, puisque La Gantoise a concédé un partage 2-2 à l'Herakles et suit désormais à 3 unités (22). Le Dragons poursuit, comme à son habitude, une reprise musclée en décrochant son 2e succès consécutif à l'extérieur, s'imposant 0-2 au Racing. Les Anversois, 19 points, grimpent en 3e position de ce groupe A devant l'Orée (19), battu 2-3 à domicile par Louvain. Braxgata (15) et Namur (0) clôturent le classement. Dans le groupe B, si le Watducks sauve sa 1re place, il ne le doit qu'à une meilleure différence de buts avec le Beerschot qui a remporté son derby anversois 4-3 sur le Braxgata à Kontich. Les deux équipes totalisent 16 unités et devancent de deux points le Racing (14) et de cinq l'Herakles et Louvain, chacun 11 points. L'Antwerp (4), vainqueur 5-0 de son duel entre les deux lanternes rouges face à Namur, a quant à lui décroché son premier succès. Jeudi et vendredi, en nocturne (20h30), les hockeyeurs de Division Honneur présenteront leur session de rattrapage de la 9e journée de Belgian Men Hockey League, remise le 1er décembre en raison du gel. Une dernière programmation inter-groupes avant les cinq derniers duels entre les six concurrents directs au sein de deux poules. . (Belga)